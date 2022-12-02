معلق مباراة البرازيل والكاميرون اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السابعة.

تنطلق بعد ساعات قليلة مباراة البرازيل والكاميرون على استاد لوسيل في إطار منافسات المجموعة السابعة الجولة الثالثة من مونديال قطر 2022، ويتطلع منتخب السامبا في هذه المواجهة إلى فوز ثالث وصدارة للمجموعة، في حين سيقاتل الكاميرون للحصول على بطاقة التأهل للدور الثاني.

معلق مباراة البرازيل والكاميرون اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة البرازيل والكاميرون اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق عصام الشوالي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما من الممكن متابعة اللقاء بصوت المعلق خالد الحدي عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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