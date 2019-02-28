آلبا: برشلونة أثبت هيمنته على ريال مدريد

جوردي آلبا

أكد جوردي آلبا ظهير برشلونة أن الفوز في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لم يكن سهلاً مؤكداً أن فريقه أثبت تفوقه على ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وحقق البارسا الفوز بثلاثية نظيفة إياباً ليتأهل للنهائي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين بعدما تعادلا بهدفٍ لمثله ذهاباً.

وقال آلبا في تصريحات بعد المباراة: "تختلف هذه المواجهة عن كلاسيكو السبت المقبل (ضمن الدوري الإسباني)، كنا نعلم أنّ الفوز يضعنا في نهائي الكأس وهذه بطولة مختلفة، لذلك رغبنا في الفوز. أكدنا هيمنتا حينما نواجه ريال مدريد.

"من الصعب الفوز في سانتياغو بيرنابيو (معقل ريال مدريد)، لكن الجمهور يعتقد أنّ الأمر سهل بسبب كثرة الأهداف. الحقيقة أننا كنا أكثر فعالية وحينما وجدنا المساحات سببنا لهم ضرراً كبيراً".

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وأشار مدافع فالنسيا السابق إلى أنّ ريال مدريد سيطر الشوط الأول دون أهداف وبالتالي كانت العبرة بمن سيسقط بدنياً أولاً في الشوط الثاني، وحينما سجل البلاوغرانا نجح بعدها في فرض سيطرته.

واختتم: "الفوز هنا دائماً يسعدني. يقدم لويس سواريز مستويات مذهلة وفتاك أمام المرمى وسعيد جداً بالإنجازات التي حققها".

ووصل برشلونة بالتالي للنهائي السادس على التوالي في كأس الملك ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في إسبانيا.