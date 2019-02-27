أهداف مباراة ليفربول وواتفورد 5-0 الدوري الإنجليزي

فان دايك يتقمص دور الهداف بدلاً من زميله محمد صلاح

سحق ليفربول ضيفه واتفورد بخماسية دون رد في المواجهة التي جرت على ملعب آنفيلد لحساب المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأهداف كلٌ من ساديو ماني (هدفان في الدقيقتين 9 و 20)، وديفوك أوريغي (66)، وفيرجيل فان دايك (هدفان في الدقيقتين 79 و 82).

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بهذه النتيجة، عزز ليفربول من صدارته ورفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن مطارده مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أما واتفورد، فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثامن.