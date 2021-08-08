حصيلة ميداليات تاريخية للعرب في أولمبياد طوكيو

انتهت منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بحصيلة ميداليات تاريخية للرياضيين العرب في شتى المنافسات.
وتألق العرب في رياضات السباحة الكاراتيه ورفع الأثقال والخماسي الحديث والتايكواندو والعدو والكرة الطائرة الشاطئية والرماية والمصارعة الرومانية.
وفاز رياضيو الضاد بخمس ذهبيات وخمس فضيات وثمان برونزيات بمجموع 18 ميدالية ملونة.
ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو
ذهبية التونسي أحمد الحفناوي في 400 متر سباحة حرة رجال.
ذهبية القطري فارس إبراهيم حسونة في رفع الأثقال وزن 96 كغ.
ذهبية القطري معتز برشم في الوثب العالي رجال.
ذهبية المغربي سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع.
ذهبية المصرية فريال عبد العزيز في +61 كغ كاراتيه كوميتيه سيدات.
فضية التونسي محمد خليل الجندوبي في التايكواندو 58 كغ رجال.
فضية الأردني صالح الشرباتي في التايكواندو 80 كغ رجال.
فضية السعودي طارق حامدي في الكاراتيه +75 كغ كوميتيه رجال.
فضية البحرينية كالكيدان جيزاهين في سباق 10000 متر.
فضية المصري أحمد الجندي في الخماسي الحديث فردي رجال.
برونزية الكويتي عبد الله الرشيدي في الرماية رجال.
برونزية المصري سيف عيسى في التايكواندو 80 كغ رجال.
برونزية المصرية هداية ملاك في التايكواندو 67 كغ سيدات.
برونزية السوري معن أسعد في رفع الأثقال 109 كغ رجال.
برونزية محمد إبراهيم كيشو في المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كغ رجال.
برونزية الأردني عبد الرحمن المصاطفة في الكاراتيه كوميتيه 67 كغ رجال.
برونزية المصرية جيانا لطفي في الكاراتيه كوميتيه 61 كغ سيدات.
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