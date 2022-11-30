حقيقة إصابة مبابي وغيابه عن مواجهة فرنسا وتونس اليوم في كأس العالم 2022

كشفت التقارير الصحفية الفرنسية اليوم عن حقيقة إصابة مبابي وغيابه عن مواجهة فرنسا وتونس اليوم في كأس العالم قطر 2022 في المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا اليوم منتخب تونس على استاد المدينة التعليمية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي استطاع فيها منتخب الديوك أن يخطف بطاقة التأهل خلال أول جولتين بعد الفوز على أستراليا والدنمارك.

المصدر: أ ف ب

مبابي يغيب عن مواجهة فرنسا وتونس اليوم في كأس العالم 2022

كشف الإذاعة الفرنسية "مونت كارلو" أن جناح المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، ولن يتمكن من المشاركة في مباراة فرنسا اليوم أمام تونس في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وعلى ما يبدو أن مدرب فرنسا ديديه ديشامب سيستعين بخدمات مهاجم أينتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني بحسب ما نقلته التقارير خلال الساعات الماضية ليحل مكان مبابي خلال فترة تغيبه عن الفريق للتشافي من الإصابة التي يعاني منها.

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