ما هي حقيقة إقالة هيرفي رينارد بعد خروج السعودية من كأس العالم قطر 2022؟ حسنًا قد يكون هذا السؤال هو الأكثر تداولًا في الوقت الحالي بين المواقع والصفحات على السوشال ميديا وغيرها، لذلك نستعرض لكم في هذه المقالة ما كشفته آخر التقارير السعودية.

في الحقيقة أن اليوم هو يوم حزين في الكرة العربية، خاصة بعد أن ودعت تونس في البداية مونديال قطر 2022 رغم فوزها التاريخي على فرنسا، ولحقتها السعودية وخرجت أيضًا من المنافسة في كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف.

أ ف ب

حقيقة إقالة هيرفي رينارد بعد خروج السعودية من كأس العالم قطر 2022

حدث جدل كبير خلال الساعات الماضية بعد خروج السعودية من كأس العالم قطر 2022، فالبعض وجه اللوم للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد بسبب التشكيلة والتغييرات التي أجراها أمام المكسيك، لتعلو أصوات البعض والتي كانت تطالب بإقالة رينارد.

ولكن على الناحية الأخرى، كان هناك فئة من الجمهور قد ساند رينارد وعذره، خاصة أن المنتخب السعودي فقد العديد من لاعبيه بسبب الإصابات وهو ما أثر على الفريق بكل تأكيد.

من جهة أخرى، لم يصدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم أي قرار حتى الآن بشكل رسمي حول إقالة هيرفي رينارد، وفي الغالب لن يكون هناك قرار متسرع وسيتم في البداية دراسة ما حدث بتمعن، حتى لا يتم ظلم المدرب الفرنسي الذي استطاع أن يصنع فريقًا قويًا استطاع من خلاله أن يحقق فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين في بداية كأس العالم قطر 2022.

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