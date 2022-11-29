حكم مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

كشفت الفيفا اليوم عن حكم لقاء إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز الذي سبق وأن تم اختياره في هذه البطولة أيضًا لإدارة لقاء قطر والسنغال الذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-1.

حكم مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم قطر 2022

حكم مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز، والذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2011، وكان قد أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، دوري المؤتمر الأوروبي، وغيرها من البطولات الأخرى.

وسينضم إلى لاهوز في الطاقم التحكيمي لمباراة إيران وأمريكا كلا من الحكم المساعد باو نوربير ديفيس، والحكم المساعد الآخر روبيرتو بالومار، والحكم الرابع كيفن أورتيغا.

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