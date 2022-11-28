حكم مباراة البرتغال والأوروغواي اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة البرتغال والأوروغواي اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف المسابقات كحكم دولي.

تنطلق بعد قليل مواجهة مثيرة بين أقوى منافسين في المجموعة الثامنة منتخب البرتغال ومنتخب الأوروغواي على استا "لوسيل"، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة البرتغال والأوروغواي اليوم في كأس العالم قطر 2022

حكم مباراة البرتغال والأوروغواي اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني الذي انطلق في عالم التحكيم الدولي في عام 2009، ومن آخر اللقاءات التي أدارها كانت في كأس العالم قطر 2022، وهو اللقاء الذي تفوقت فيه البرازيل أمام صربيا بهدفين نظيفين الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وسينضم إلى الحكم الإيراني في طاقم التحكيم كلًا من الحكم المساعد محمد رضا المنصوري، والحكم المساعد الآخر محمد رضا أبولفازلي، والحكم الرابع القطري عبد الرحمن الجاسم، بالإضافة إلى حكام الفار القطري عبدالله علي المري ، وشون إيفانز.

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