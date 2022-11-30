حكم مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف المنافسات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

كشفت الفيفا خلال الساعات الماضية عن حكم مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم 2022، وهو الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير والذي سيدير اللقاء الحاسم هذا المساء على استاد "لوسيل" الذي يأمل خلاله العالم العربي أن يتمكن الصقور الخضر من إنجاز المهمة بنجاح والعبور للدور الثاني.

حكم مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022

حكم مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير الذي بدأ مسيرته في التحكيم الدولي في عام 2012، وسبق أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف المنافسات والبطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، الدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها من المسابقات الأخرى.

وسينضم إلى حكم الساحة مايكل أوليفير كلا من الحكم المساعد ستيوارت بارت، والحكم المساعد الآخر سيمون بينيت، والحكم الرابع إستفان كوفاكس.

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