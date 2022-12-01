حكم مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة المغرب وكندا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد الثمامة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

حكم مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس الذي بدأ مسيرته في التحكيم الدولي عام 2015، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات أبرزها تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، كما أدار لقاء إنجلترا الذي تغلبت على إيران 6-2 في المجموعة الثانية من كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى كلاوس في الطاقم التحكيمي لإدارة اللقاء كل من الحكم المساعد رودريغو فيجويريدو، والحكم المساعد الآخر دانيلو سيمون، والحكم الرابع ياماشيتا يوشيمي، وحكام الفار خوليو باسكونان وخوان مارتينيز.

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