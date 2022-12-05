حكم مباراة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في دور الـ 16.

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم في كل مكان مشاهدة مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد الجنوب، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من المونديال القطري.

حكم مباراة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الأميركي من أصل مغربي اسماعيل الفتح، والذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2016، وسبق له أن أدار مبارتين في كأس العالم النسخة الحالية، المباراة الأولى البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة، والمباراة الثانية البرازيل والكاميرون في المجموعة السابعة.

وسينضم إلى اسماعيل الفتح في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة كل من الحكم المساعد كوري باركر، والحكم المساعد الثاني كايل اتكينز، والحكم الرابع الجزائري مصطفى غربال، وحكام تقنية الفار، الحكم نيكولاس جالو، والحكم خوليو باسكونان.

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