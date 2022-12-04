حكم مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات والمسابقات خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة فرنسا وبولندا الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد الثمامة، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2013، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات، أبرزها تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم، كما أدار مباراة إنجلترا والولايات المتحدة في مرحلة المجموعات التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى فالينزويلا في الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء كل من الحكم المساعد خورخي مارتينز، والحكم المساعد الثاني توليو سيدينو، والحكم الرابع كيفن أورتيغا، وحكام الفار مايكل مدينا، وجوان أريفالو.

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