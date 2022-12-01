حكم مباراة كرواتيا وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة كرواتيا وبلجيكا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد أحمد بن علي المونديالي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

حكم مباراة كرواتيا وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة كرواتيا وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي بدأ مسيرته في التحكيم الدولي عام 2013، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات مثل دوري أبطال أوروبا، كما سبق وأن أدار لقاء كوريا الجنوبية وغانا في المجموعة الثامنة من كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى تايلور في الطاقم التحكيمي لإدارة اللقاء كل من الحكم المساعد غاري بيسويك، والحكم المساعد الآخر آدم نون، والحكم الرابع إستفان كوفاكس، وحكام الفار ماركو فرايتز وتوماس كويتوسكي.

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