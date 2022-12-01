حكم مباراة كوستاريكا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة كوستاريكا وألمانيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد البيت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

حكم مباراة كوستاريكا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة كوستاريكا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهي الحكم الفرنسية ستيفاني فرابرت التي بدأت مسيرتها في التحكيم الدولي عام 2009، واليوم ستكون فرابرت أول حكمة في التاريخ تدير لقاء في كأس العالم للرجال، كما تم تعيينها حكم رابع في لقاء المكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وحكم رابع في لقاء البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة من كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى فرابرت في الطاقم التحكيمي النسائي بالكامل لإدارة اللقاء كل من الحكم المساعد البرازيلية نيوزا باك، والحكم المساعد الثاني المكسيكية كارين دياز، والحكم الرابع الأمريكية كاثرين نيسبيت.

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