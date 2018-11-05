كارفاخال: لوبيتيغي أفضل مدرب تعاملت معه

لوبيتيغي وكارفاخال

أبدى داني كارفاخال ظهير ريال مدريد الأيمن أسفه لرحيل المدرب يولين لوبيتيغي عن الفريق واصفاً إياه بأنه أفضل مدرب تعامل معه خلال مسيرته.

وأقيل المدير الفني الإسباني من تدريب بطل أوروبا عقب الخسارة في الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة بخماسية مقابل هدف.

وتولى اللاعب السابق في الفريق سانتياغو سولاري منصب المدير الفني لريال مدريد خلفاً للوبيتيغي بصورة مؤقتة.

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وقال كارفاخال في حديث لمحطة تلفزيونية في إسبانيا: "لوبيتيغي هو أفضل مدرب تعاملت معه، لسوء الحظ أن التوفيق لم يحالفه مع ريال مدريد.

"نظرته لكرة القدم وطريقة إدارته للفريق وتعامله مع اللاعبين كانت رائعة، كنت أتحدث عن مميزاته عند قدومه إلى ريال مدريد وأقولها الآن حتى بعد رحيله".

يذكر أن كارفاخال عمل أيضاً تحت إشراف لوبيتيغي خلال فترته تمثيله لمنتخبات شباب إسبانيا قبل أن يعمل معه لعامين في المنتخب الإسباني الأول.