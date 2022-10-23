خبر غير سار لنادي برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن خبر غير سار بالنسبة لنادي برشلونة وعشاقه، وذلك قبل أيام قليلة فقط من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف نادي برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

برشلونة ضد بايرن ميونخ (المصدر: أ ف ب)

خبر غير سار لنادي برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بحسب التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، دارت أحاديث حول مهاجم البايرن النجم الألماني توماس مولر الذي كان يعاني آلامًا في المعدة غاب على إثرها عن مباراة فريقه السبت أمام هوفنهايم في الدوري الألماني.

وكشفت التقارير أن نجم البافاري توماس مولر أصبح بحال أفضل وسيكون في أتم الجاهزية لمواجهة البارسا في الكامب نو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حيث أنه تلقى التصريح الطبي وشارك في تدريبات الفريق وهو جاهز تمامًا للمشاركة مع الفريق.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حقق الفوز على برشلونة في مباراة الذهاب على "أليانز أرينا" بهدفين مقابل لا شيء، وستكون مهمة صعبة أمام البلوغرانا هذا الأربعاء في دوري الأبطال والذي يجب أن يحقق الفوز على البافاري المتصدر للمجموعة لملاحقة أمل التأهل للدور المقبل.

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