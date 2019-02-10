خطر الاستبعاد الأوروبي يلاحق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

الناديين يترقبان قرار المحكمة الرياضية

يواجه ناديا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن المحكمة الرياضية ستصدر حكمها النهائي في قضية مخالفة سيتي وسان جيرمان، للوائح قانون اللعب المالي النظيف نهاية الشهر الجاري.



وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الناديين قد يضطران لبيع نجومهما، من أجل إيجاد توازن مالي في الميزانية، ولتقليل الخسائر.

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وأشارت إلى أن المحكمة الرياضية ستوضح في حكمها، نفي أو تأكيد إدانة باريس سان جيرمان بالخداع للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي صيف عام 2017.



يذكر أن النادي الفرنسي حاول التهرب من قيود قانون اللعب المالي النظيف، عن طريق ادعاء أن نيمار من سدد قيمة فسخ عقده مع برشلونة (222 مليون يورو).



كما أن صفقة مبابي، تمت في صيف 2017 على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول إلى بيع نهائي في 2018.