خوليت ينتقد كلوب بسبب صلاح

صلاح وكلوب

انتقد النجم الهولندي السابق رود خوليت طريقة لعب ليفربول مؤخراً مع المدرب يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد.

وقال نجم ميلان السابق أن طريقة لعب ليفربول باتت مملة في الفترة الأخيرة، مع الاعتماد المبالغ فيه على الكرات الطولية واللعب المباشر، دون التركيز على أهمية خطي الوسط والهجوم.

وجاءت تصريحات خوليت بالتحديد للتعليق على أداء ليفربول في المباريات الكبيرة، وخص بالذكر ما حدث في ملعب أولد ترافورد خلال المباراة أمام مانشستر يونايتد.

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وأكمل مهاجم الروسونيري السابق تصريحاته مؤكداً أن أسلوب كلوب أمام الكبار يظلم محمد صلاح الذي بات مطلوباً منه اللعب في الهواء من أجل استقبال الكرات الطولية، رغم أن قوة الدولي المصري تكمن في قوته وسرعته على الأرض.

يذكر أن أرقام ليفربول في المواجهات الكبيرة سيئة هذا الموسم، إذ أنه خسر خارج أرضه في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لهزيمته أمام مانشستر سيتي بداية العام على ملعب الاتحاد.