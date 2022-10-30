دالوت: "مانشستر يونايتد أفضل عندما يتواجد رونالدو"

كشف ظهير مانشستر يونايتد المميز ديوجو دالوت أن الفريق يكون في حال أفضل عندما يتواجد رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية، تمامًا كما كان الحال عندما واجه يونايتد فريق شيريف تيراسبول واستطاع صاروخ ماديرا التسجيل خلال تلك المباراة.

وفي وقت سابق، كان كريستيانو رونالدو قد تعرض لعقوبة من قبل إدارة مانشستر يونايتد أدت إلى تغيبه وعدم مشاركته في المباراة أمام تشيلسي التي انتهت بالتعادل 1-1، وذلك بعد مغادرته لأرض الملعب في المباراة التي خاضها الفريق أمام توتنهام وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين.

مانشستر يونايتد (المصدر: أ ف ب)

دالوت يؤكد أهمية رونالدو وتأثيره على فريق مانشستر يونايتد

بعد الانتصار الذي حققه مانشستر يونايتد على شيريف تيراسبول بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، أكد الظهير البرتغالي ديوجو دالوت على أهمية رونالدو وتأثيره على الشياطين الحمر عندما يتواجد في التشكيلة الأساسية.

وقال دالوت في تصريحات صحفية لموقع "سكاي سبورتس": "نحن سعداء لأن كريستيانو معنا، لقد سجل هدفًا اليوم، وهذا ما يفعله طوال العشرين عامًا الماضية، وفي كل مرة يتواجد فيها على أرضية الملعب يكون عنصرًا مهمًا ومساعدًا لنا، نحن أفضل بوجوده وسعداء بهذا الأمر جدًا".

وتعليقًا على ما حدث بين رونالدو وتين هاغ الفترة الماضية، قال دالوت: "بغض النظر عن ما حدث، يجب أن يبقى كل شيء خاص وداخل غرفة الملابس، نحن فريق واحد ويجب أن يكون هناك خصوصية".

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