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دوري الأبطال: نابولي يجدد الفوز على أياكس ويضمن التأهل

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 06:42
كفاراتسخيليا يحتفل بهدفه (المصدر: أ ف ب)
كفاراتسخيليا يحتفل بهدفه (المصدر: أ ف ب)

جدد نابولي الإيطالي الفوز على ضيفه أياكس الهولندي وهزمه بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإيطالي قد حقق الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 6-1 ليضمن التأهل لدور الـ 16 قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

جاءت أهداف الفائز عبر هيرفينغ لوزانو جياكومو راسبادوري وخفيتشا كفاراتسخيليا (ركلة جزاء) وفيكتور أوسيمين.

أما هدفا الضيوف فحملا توقيعي دافي كلاسين وستيفين بيرغفاين (ركلة جزاء).

نابولي إلى دور الـ 16

بهذه النتيجة، رفع البارتينوبي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات في صدارة المجموعة محققاً العلامة الكاملة.

فيما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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