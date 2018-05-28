ديبالا: ميسي الأفضل في التاريخ

ديبالا وميسي

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض غمار كأس العالم 2018 بعد قرابة الأسبوعين، وذلك من أجل تحقيق حلم بلاد التانغو بقيادة النجم ليونيل ميسي الذي يتمنى أن يتوج مع بلاده بلقب المونديال.

وخسر الدولي الأرجنتيني نهائي المونديال الماضي أمام ألمانيا بنتيجة 1-0، كما خسر بعدها مرتين في نهائي كوبا أميركا 2015 و2016 بركلات الترجيح.

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وصرح نجم المنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا متحدثاً عن مهمة منتخب بلاده في روسيا قائلاً: "الجميع هنا يريد مساعدة ميسي، الفوز بالمونديال هو حلمنا جميعاً، نمتلك أفضل لاعب في التاريخ ونسعى للفوز بالبطولة معه.

"التواجد مع ميسي في التدريبات أمر أكثر من رائع، أنا أتعلم منه الكثير كل يوم، لا يهمني التشابه في الأدوار، أنا مستعد للعب بأي مركز في الخط الهجومي كما فعلت مع باليرمو ثم مع يوفنتوس".

يذكر أن ديبالا لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه مع منتخب الأرجنتين بجوار ميسي حيث أن الكثيرين يعتقدون أنهما لن ينجحا في اللعب سوياً.