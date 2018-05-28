أومتيتي يحسم أمر رحيله عن برشلونة والانتقال إلى مانشستر يونايتد

سامويل أومتيتي

كانت الكثير من التقارير تتحدث عن إمكانية رحيل النجم سامويل أومتيتي عن صفوف برشلونة الصيف المقبل خاصة بعد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه وشرطه الجزائي الذي لا يتخطى 60 مليون يورو.

ومن جانب الدولي الفرنسي فقد صرح حول ذلك قائلاً: "على برشلونة أن يطردوني من النادي أو أقرر أنا ذلك، الآن أنا سعيد مع النادي ولا أفكر في الرحيل، لدي عقد مستمر".

محمد صلاح واثق من المشاركة في كأس العالم رغم الإصابة

رونالدو: اتمنى أن نحتفل بدوري الأبطال العام القادم

كروس يواسي صلاح ويتمنى له الشفاء العاجل

فقير ينفي اقترابه من الانضمام لليفربول

نيمار يحلم بالعمل مع غوارديولا

جاء هذا في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية خلال الاستعدادات الحالية لخوض بطولة كأس العالم روسيا 2018 خلال الأيام المقبلة.

وحول اللعب بجوار رافاييل فاران مدافع الفريق الغريم ريال مدريد قال: "نعلم أن المهمة ستكون هامة كثيراً في المونديال، في الفترة الماضية خضنا بعض المباريات سوياً وقدمنا أداءً جيد، سنواصل تقديم كل ما لدينا".

يذكر أن إدارة الفريق الكتالوني تسعى لتمديد عقد اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفي ورفع قيمة شرطه الجزاء الذي أصبح الآن رقماً ضعيفاً للغاية.