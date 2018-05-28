مانشستر يونايتد يستعد لجعل بايل الأغلى في العالم مجدداً

غاريث بايل

أكدت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن مانشستر يونايتد قد استعاد رغبته في ضم غاريث بايل جناح ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا سن" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي سيعيد الدولي الويلزي ليصبح الأغلى في العالم مرة جديدة بعد أن كسر رقمه القياسي أكثر من مرة.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم مبلغ مالي يصل لأكثر من 227 مليون يورو من أجل حسم الصفقة لصالحه في الأيام المقبلة.

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كما أكدت الصحيفة أن نجم ريال سيحصل على راتب استثنائي في صفوف الشياطين الحمر لا يمكن مقارنته الا براتب ليونيل ميسي في برشلونة.

وذكرت أن بايل سيحصل على 650 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد بقميص يونايتد، أي حوالي 38.5 مليون يورو في الموسم.

يذكر أن ريال مدريد كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 في تاريخه بفضل هدفي بايل في ليفربول السبت الماضي.