محمد صلاح واثق من المشاركة في كأس العالم رغم الإصابة
أرسل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر رسالة لمحبيه ومشجعيه طمأنهم فيها بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعرض هداف الريدز لإصابة في الكتف بعد التحام قوي مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس في اللقاء الذي خسره ليفربول بهدفٍ لثلاثة.
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كانت ليلة صعبة للغاية، لكني مقاتل، على الرغم من الصعاب، أنا واثق من أني سأتواجد في روسيا لأفخر بكم، سيعطيني حبكم ودعمكم القوة التي أحتاج إليها".
رونالدو: اتمنى أن نحتفل بدوري الأبطال العام القادم
كروس يواسي صلاح ويتمنى له الشفاء العاجل
فقير ينفي اقترابه من الانضمام لليفربول
نيمار يحلم بالعمل مع غوارديولا
رونالدو يكشف حقيقة "تصريحات الرحيل"
وكشفت التصريحات الأخيرة من مسؤولي منتخب مصر أن مدة غياب صلاح لن تقل عن 3 أسابيع، مما سيمكنه من المشاركة في كأس العالم 2018.
ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية.
اختيار المحرر
أهم العناوين
- مورينيو يعرض خدماته لتدريب منتخب إنكلترا، الإصابة قد تمنع واين روني من المشاركة في نهائيات كأس العالم، والفرنسي ليزارازو يعتزل في نهاية الموسم
- الصحف الإسبانية تلقي الضوء على غياب محمد صلاح عن كأس العالم
- إنتر ميلان يعزز موقعه في إيطاليا، ليفربول يودع كأس إنجلترا ، رغم الخسارة ريال مدريد يستمر في صدارة الدوري وصدارة أغنى أندية العالم
- الإنتر والريال يحافظان على فارق ال 7 نقاط في إيطاليا وإسبانيا، بيكنباور واثق من قدرة كلينسمان في تقديم بايرن بشكل جديد، ومورينيو قد يدرب ليفربول
- بايرن ميونخ يقطع فريق مكابي تل ابيب الإسرائيلي إربا إربا في دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة يمدد عقد لارسون رغم إصابته