محمد صلاح واثق من المشاركة في كأس العالم رغم الإصابة

محمد صلاح

أرسل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر رسالة لمحبيه ومشجعيه طمأنهم فيها بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض هداف الريدز لإصابة في الكتف بعد التحام قوي مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس في اللقاء الذي خسره ليفربول بهدفٍ لثلاثة.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كانت ليلة صعبة للغاية، لكني مقاتل، على الرغم من الصعاب، أنا واثق من أني سأتواجد في روسيا لأفخر بكم، سيعطيني حبكم ودعمكم القوة التي أحتاج إليها".

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وكشفت التصريحات الأخيرة من مسؤولي منتخب مصر أن مدة غياب صلاح لن تقل عن 3 أسابيع، مما سيمكنه من المشاركة في كأس العالم 2018.

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية.