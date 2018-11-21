ديبالا يطالب ميسي بالعودة لمنتخب الأرجنتين

صورة أرشيفية لديبالا وميسي

طلب باولو ديبالا مهاجم منتخب الأرجنتين ويوفنتوس من مواطنه النجم ليونيل ميسي سرعة العودة لتمثيل بلاده.

ولم ينضم "ليو" للمنتخب الوطني منذ انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وقال ديبالا عقب الفوز على المكسيك بثنائية نظيفة ودياً: "أتمنى من ميسي العودة والتواجد معنا في المعسكر القادم، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ووجود مع المنتخب ضروري للغاية لأنه يجعلنا أفضل".

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وقاد هداف برشلونة التاريخي الأرجنتين للوصول لنهائي كأس العالم 2014 إلى نهائي بطولة كوبا أميركا مرتين عامي 2015 و2016.

واختتم: "نحن منتخب واعد نمتلك الكثير من المواهب الشابة ونتطور باستمرار خلال الفترة الأخيرة، لكننا بحاجة للدعم من الجميع".

وسجل ديبالا هدفاً في فوز الأرجنتين على المكسيك استعداداً لبطولة كوبا أميركا في البرازيل الصيف المقبل.