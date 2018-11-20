ملخص مباراة إيطاليا والولايات المتحدة 1-0 الودية

بوليتانو (يمين) يحتفل بهدفه رفقة زميله كين

خطف المنتخب الإيطالي فوز معنوياً مهماً على حساب منتخب الولايات المتحدة الأميركية بهدفٍ دون رد ودياً في الوقت القاتل.

وخرج الآتزوري من لقائه الأخير أمام نظيره البرتغالي في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، بتعادل سلبي، أنهى أماله في التأهل للمرحلة النهائية.

وجاء الضغط الإيطالي الهائل في اللقاء منذ البداية بغية تسجيل هدف التقدم المبكر في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب لومينيس آرينا في بلجيكا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين دون أهداف، وإن كانت السيطرة إيطالية وسط أخطاء دفاعية من نظيره الأميركي.

ملخص مباراة البرتغال وبولندا 1-1 دوري الأمم الأوروبية

ملخص مباراة البرازيل والكاميرون 1-0 الودية

ملخص مباراة الأردن والسعودية 1-1 الودية

ملخص مباراة تونس والمغرب 0-1 الودية

سيدورف ينصح مانشستر يونايتد بالصبر على مورينيو

وفي الشوط الثاني، أقحم روبرتو مانشيني بالشاب مويس كين الذي أصبح أول لاعب من مواليد عام 2000 يرتدي قميص الآتزوري في التاريخ.

وشهدت الدقيقة 87 نزول ماتيو بوليتانو الذي سجل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة ثلاثية مع كل من ماركو فيراتي وروبرتو غاليارديني في عمق دفاع المنتخب الأميركي.

وأنهى المنتخب الإيطالي عام 2018 بفوز يزيد من طموحه مع التغيير الفني الذي يجريه المدير الفني روبرتو مانشيني.