ديشان: إصابة مبابي لا تبدو خطيرة

كيليان مبابي

طمأن ديدييه ديشان مدرب فرنسا الجماهير حول حالة النجم كيليان مبابي عقب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الودي أمام أوروغواي مساء الثلاثاء.

وخرج مبابي بسبب إصابة على مستوى الكتف في الشوط الأول من الانتصار الودي على المنتخب الأميركي الجنوبي بهدفٍ نظيفٍ، وبدا متألماً لحظة تبديله.

وقال ديشان خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عانى من آلام على مستوى الكتف وسيجري فحوصات الأربعاء، لكن لا يوجد شيء يدعو للقلق، كان هنالك صدمة وألم، لكني لا أظنه تعرض لتمزق أو كسر".

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وحول ديشان حديثه حول المهاجم أنتوان غريزمان وبادرته بترك ركلة الجزاء لزميله أوليفييه جيرو: "أنتوان شخص رائع ويملك روحاً جميلة ويلعب للفريق، ودائماً ما يساعدنا، حتى أمام هولندا في لقاء صعب بذل كل ما في وسعه للمساعدة الجمعة الماضية".

وختم المدرب الفرنسي: "أراد مساعدة أوليفييه، وهذا يظهر مدى التعاون داخل المجموعة في الوقت الراهن".

يذكر أن جيرو يمر بفترة معاناة على الصعيد التهديفي هذا العام، إذ لم يسجل إلا هدف وحيد مع تشيلسي في 12 مباراة.