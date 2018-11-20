ملخص مباراة فرنسا وأوروغواي 1-0 الودية

من مباراة المنتخبين

تغلب منتخب فرنسا على ضيفه منتخب أوروغواي بهدفٍ دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب دو فرانس.

وخرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اضطرارياً إثر إصابة في الكتف في الدقيقة 36، ليحل فلوريان توفان بدلاً منه.

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ونجح أوليفييه جيرو في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

بهذا، يطوي المنتخب الفرنسي صفحة فشله في التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد عبور غريمه الهولندي على حسابه، فيما يواصل منتخب أوروغواي استعداداته الودية لبطولة كوبا أميركا 2019.