ديشامب: غريزمان سيحسم مستقبله قبل كأس العالم

أنتوان غريزمان

أكد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن المهاجم أنتوان غريزمان سيحسم الجدل حول مستقبله قبل انطلاق كأس العالم منتصف الشهر القادم.

وارتبط اسم الهداف الفرنسي مؤخراً بالرحيل عن أتلتيكو مدريد والانتقال إلى برشلونة في صفقة ستصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية رداً على هذه التكهنات: "الأمر لا يؤثر عليه إطلاقاً لأنه سيتوصل لحل نهائي قبل المونديال.

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"حينها سنعرف اختياره، ربما يكون ما قاله لي من قبل واتفق عليه معي، وإذا كان ذلك صحيحاً فعليه التفكير مجدداً وفي النهاية هو قراره".

يذكر أن منتخب فرنسا يشارك في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات بيرو والدنمارك وأستراليا.