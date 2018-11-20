ملخص مباراة البرتغال وبولندا 1-1 دوري الأمم الأوروبية

لاعبو البرتغال يحتفلون بهدف سيلفا (وسط)

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة منتخب البرتغال وضيفه البولندي على ملعب أفونسو هنريكيش في ختام مرحلة مجموعات القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية.

دخل صاحب الضيافة المباراة بعدما ضمن التأهل لنصف نهائي النسخة الأولى من البطولة منذ الجولة الماضية، كونه لم يتكبد أي خسارة في حتى الآن.

على الجانب الآخر، تأكد هبوط المنتخب البولندي رسمياً لدوري القسم الثاني منذ الجولة الماضية، لكنه كان يبحث عن انتصاره الأول في البطولة لحفظ ماء الوجه.

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تقدم أصحاب الأرض أولاً برأسية أندريه سيلفا في الدقيقة 34 إثر خطأ فادح من الحارس فويتشيك تشيزني الذي واصل تقديم العروض المتواضعة مع منتخب بلاده ويوفنتوس في الآونة الأخيرة.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 66 لإدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها آركاديوش ميليك الذي سددها مرتين بعد أن أصر حكم المباراة على إعادتها.

وشهدت المباراة أيضاً طرد المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول، بينما حصد المنتخب البولندي متذيل المجموعة نقطته الثانية فقط من أربع مباريات.