ديشان يرفض مقارنة نفسه بزيدان

ديدييه ديشان

رفض ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا المقارنة مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.

وقاد ديشان الديوك للفوز بكأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وقال المدير الفني في تصريحات صحفية: "زيدان هو زيدان، كان لاعباً رائعاً وبات مدرباً مميزاً حصد لقب دوري أبطال أوروبا، لكني لست مثله ولا أحب المقارنة معه.

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"هو يدرب فريقاً وأنا مع المنتخب وكل منا لديه فلسفة لعب وشخصية مختلفة، لكن هدفنا واحد هو الفوز".

وأكد قائد الديوك في مونديال 1998 أنه لا يفكر في مستقبله بعد فرنسا، لكنه يدرك اقترابه من مغادرة المنتخب، كما لم يوضح إن كان سيعود لتدريب الفرق أم لا.

"هنالك فارق كبير بين كوني لاعباً ومدرباً، ففي السابق لم أكن أهتم بكل هذه التفاصيل ولا أتحمل مسؤولية كل شيء، لكن كمدرب بات الأمر أكثر تعقيداً".

وسبق أن درب ديشان موناكو ويوفنتوس.