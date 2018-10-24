لوبيتيغي يتحدث عن إصابة مارسيلو

مارسيلو

تحدث المدير الفني يولين لوبيتيغي لريال مدريد عقب الفوز على فكتوريا بيلزن في دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف عن إصابة مارسيلو التي أثارت قلق أنصار النادي.

وقال المدرب الإسباني: "إنها ضربة قوية، سنعرف خلال 48 ساعة التقرير النهائي، لكني متفائل بشأنه".

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وكان الدولي البرازيلي قد تعرض لإصابة في الكاحل قبل نهاية اللقاء بدقائق، ليتم إخراجه احترازياً، علماً بأنه عاد مؤخراً بعد غيابه لإصابة عضلية.

ويلتقي ريال مدريد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني مع برشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في أول لقاء بين الفريقين منذ 2009 بدون كريستيانو رونالدو الذي رحل ليوفنتوس، وليونيل ميسي الذي يغيب بسبب الإصابة.