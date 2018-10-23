أهداف مباراة شاختار ومانشستر سيتي 0-3 دوري أبطال أوروبا

بيرناردو سيلفا يحتفل بهدفه

اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب دونباس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

جاءت الأهداف عن طريق دافيد سيلفا (30)، وإيميريك لابورت (35)، وبيرناردو سيلفا (71).

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بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد شاختار دونيتسك ثابتاً عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.