أهداف مباراة وفاق سطيف والأهلي 2-1 دوري أبطال إفريقيا

الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في التاريخ رغم خسارته بنتيجة 1-2 أمام مستضيفه وفاق سطيف الجزائري على ملعب 8 ماي 1945 في إياب نصف النهائي، وذلك لأنه حقق الفوز ذهاباً بنتيجة 2-0 (مجموع المباراتين 3-2).

تقدم وليد سليمان للضيوف في الدقيقة 61، وعادل محمد إسلام بكير لصاحب الأرض بعد 6 دقائق.

أهداف مباراة شاختار ومانشستر سيتي 0-3 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة روما وسيسكا موسكو 3-0 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بيلزن 2-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس 0-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة آيك أثينا وبايرن ميونيخ 0-2 دوري أبطال أوروبا

وأضاف حسام الدين غشة الهدف الثاني لوفاق سطيف في الدقيقة 72.

وسيلتقي الأهلي بالتالي في النهائي مع الترجي التونسي الذي تخطى بدوره عقبة بريميرو دي أوغوستو الآنغولي مواجهة المربع الذهبي الأخرى.