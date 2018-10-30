ديلي آلي يوقع عقداً جديداً مع توتنهام

ديلي آلي

قال توتنهام هوتسبير أن لاعب الوسط ديلي آلي وقع عقداً جديداً لمدة ست مواسم، أي حتى عام 2024 مع النادي اللندني.

وترك آلي (22 عاماً) المنضم من ميلتون كينز دونز عام 2015، بصمة فورية مع سبيرز، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في العام من اتحاد اللاعبين المحترفين وكان ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أول موسمين له مع النادي اللندني.

وتحت قيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، عزز آلي مكانته كلاعب وسط هداف، وأحرز 48 هدفاً في 153 مباراة مع توتنهام.

وأصبح آلي أيضاً من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، وشارك في 31 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في 2015.

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ودون التعاقد مع أي لاعب جديد قبل بداية الموسم، وقع توتنهام عقوداً جديدة طويلة الأمد مع عدد من لاعبي الفريق الأول في الأشهر القليلة الماضية.

ووقع المهاجم هاري كاين والمدافع دافينسون سانشيز والجناحان إيريك لاميلا وسون هيونغ مين على عقود بشروط أفضل في وقت سابق هذا العام.

كما وقع بوتشيتينو عقداً جديداً مع توتنهام في مايو الماضي ليستمر في النادي حتى 2023.