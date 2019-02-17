ديل بييرو يسخر من رونالدو

أليساندرو ديل بييرو

استحوذ الأسطورة أليساندرو ديل بييرو على مكانة كبيرة في قلوب جماهير يوفنتوس كقائد وهداف تاريخي للفريق في العقود الماضية، وربما ورث كريستيانو رونالدو هذه المنزلة مع زيادة شعبيته بين جمهور يوفي، لكن ديل بييرو لديه أسبابه التي تدعوه للسخرية من "صاروخ ماديرا" رغم مسيرته المميزة هذا الموسم.

وكان ديل بييرو يُحلل مباراة يوفنتوس وفروزينوني ضمن الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز البيانكونيري بثلاثية نظيفة.

ورغم تألق رونالدو الذي سجل هدفاً وصنع آخر، سلط "ملك تورينو" الضوء على نقطة سلبية لدى النجم البرتغالي.

وقال ديل بييرو ساخراً: "يبدو أن هناك شرطاً جزائياً في عقد رونالدو يلزم بأن يكون المسدد الوحيد للركلات الحرة".

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ويحتكر البرتغالي تسديد الركلات الحرة المباشرة مع يوفنتوس كما كان يفعل في ريال مدريد رغم أنه يسجل القليل من الأهداف عبر هذه التسديدات، لذلك دعا ديل بييرو لترك المهمة للاعبين أكثر فاعلية.

وأضاف الإيطالي خلال حديثه عن رونالدو: "لدى يوفنتوس كلٌ من (ميراليم) بيانيتش و(باولو) ديبالا اللذين يمكنهما تسديد هذه الركلات بشكل أفضل وبدقة أكبر، يجب أن يحصل تدوير بين اللاعبين. رونالدو يسدد جميع الكرات".

يُذكر أن يوفنتوس سيواجه أتلتيكو مدريد منتصف الأسبوع في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وربما تقدم الركلات الثابتة حلولاً ليوفي من أجل الوصول إلى شباك فريق المدرب دييغو سيميوني المعروف بصلابته الدفاعية.