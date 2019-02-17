والد نيمار: شائعات الرحيل عن باريس سان جيرمان كاذبة

نيمار

أكد والد النجم نيمار مهاجم سان جيرمان أن التقارير التي ألمحت لإمكانية عودة أغلى لاعب في العالم إلى فريقه السابق برشلونة لا تعدو كونها "كاذبة".

وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال النجم البرازيلي في تصريحات اليوم الأحد لبرنامج "تيليفوت" عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية: "التقارير عبارة عن كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة"، حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني.

وشدد: "شخصان بإمكانهما التحدث عن نيمار: أنا وابني، أي منا لم يتحدث عن نية للعودة الى برشلونة، هذه كذبة.

"برشلونة نادي كبير وكنا سعداء جداً فيه، يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات (في سوق الانتقالات)"، مضيفاً: "هذه الشائعات تمتعنا جداً"، كما وجه انتقادات للصحفيين الذين يروجون لها.

وأكد أن "المستقبل في باريس، الحاضر في باريس"، مع إشارته في الوقت ذاته الى: "من الصعب الحديث عن المستقبل لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة".

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وأصبح الدولي البرازيلي أغلى لاعب في العالم صيف عام 2017، عندما دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع برشلونة، وضمه إلى صفوفه لقاء 222 مليون يورو.

ويغيب نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان في الفترة الراهنة بسبب إصابة تعرض لها في مشط القدم، في تكرار لإصابة مماثلة أبعدته نحو ثلاثة أشهر عن الفريق الموسم الماضي.

وشدد والد نيمار على ضرورة: "أن يحمي التحكيم اللاعبين"، معتبراً أن "عدم احتساب الأخطاء (التي ترتكب بحقهم) هو المشكلة".

وأعلن النادي الفرنسي آواخر يناير أن نيمار سيغيب عن الملاعب 10 أسابيع، مما يعني عدم مشاركته في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وفاز الفريق الباريسي ذهاباً على ملعب أولد ترافورد 2-0 الأسبوع الماضي، ويستقبل الشياطين الحمر على ملعبه بارك دو برانس في السادس من الشهر القادم في مواجهة العودة.