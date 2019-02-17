محرز يوجه رسالة لجماهيره بعد هدفه في نيوبورت

رياض محرز

وجه النجم رياض محرز رسالة إلى الجماهير، بعدما تمكن من قيادة مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز بأربعة أهداف لهدف وحيد على مستضيفه نيوبورت كاونتي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت.

ونشر الدولي الجزائري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، تظهر صورته في المباراة التي سجل خلالها هدفاً، ليعلق قائلاً: "مباراة صعبة اليوم، لكني ممتن للنتيجة وللهدف الذي أحرزته، لأننا انتقلنا للمرحلة المقبلة من المسابقة"، ليكتب بعدها هاشتاغاً بعنوان "حافظ على إيمانك".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة محرز، حيث كان زميله رحيم ستيرلينغ أول المباركين له على أدائه في المباراة، وتواصلت بعدها عبارات المديح والثناء على ما قدمه الجزائري في المباراة، في حين طالب البعض المدرب بيب غوارديولا السماح لنجم ليستر سيتي السابق بالمشاركة في المباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن محرز صاحب (27 عاماً) يعاني هذا الموسم من الجلوس على دكة البدلاء، بسبب قرارات غوارديولا، الذي برر الأمر بوجود منافسين متألقين للجزائري في مانشستر سيتي، لكن المدير الفني قرر إشراك محرز في اللقاء أمام نيوبورت بأكمله.