كلوب يرفض التعليق على شائعات انتقال صلاح إلى يوفنتوس

محمد صلاح

وضع يورغن كلوب، مدرب ليفربول حداً للتعاطي مع ما تداولته وسائل إعلامية أوروبية بشأن "صفقة" تبادلية بين الريدز ويوفنتوس، ينتقل بموجبها النجم محمد صلاح، إلى بطل الدوري الإيطالي.

وأوردت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن المدير الفني الألماني قرر عدم الحديث بشأن مقايضة صلاح مع باولا ديبالا، نجم يوفنتوس في الوقت الحالي، علماً بأن ليفربول يتقدم بفارق النقاط على مانشستر سيتي في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفضل كلوب عدم الخوض في موضوع هذه الصفقة في الوقت الحاضر، والتركيز مع صلاح وزملائه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي.

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ويقدم الدولي المصري موسماً استثنائياً مع ليفربول، ونجح في تسجيل 17 هدفاً، و7 تمريرات حاسمة، الأمر الذي وضعه تحت أنظار كبار قارة أوروبا.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إدارة يوفنتوس أبدت استعدادها لتقديم 50 مليون يورو (43.9 مليون جنيه استرليني)، بالإضافة إلى ديبالا مقابل الظفر بصلاح الصيف القادم.

ولعب ديبالا دوراً أساسياً في نجاح يوفي خلال المواسم الأخيرة، لكن مستواه شهد تراجعاً ملحوظاً منذ وصول كريستيانو رونالدو، الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي للاستغناء عنه.