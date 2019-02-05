فيراتي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ماركو فيراتي

أعلن باريس سان جيرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي أن لاعب وسطه ماركو فيراتي الذي يتعافى من التواء في كاحل قدمه اليسرى، تدرب مع زملائه قبل ثمانية أيام من ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وكتب نادي العاصمة الفرنسية عبر حسابه على موقع "تويتر" مع صورة للنجم الإيطالي خلال التدريبات: "عودة ماركو إلى التدريب الجماعي نبأ سار للغاية".

وتعرض فيراتي للاصابة في 19 يناير الماضي خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان على غانغون، صاحب المركز الأخير في الدوري المحلي بنتيجة 9-0، وترك مكانه ليوليان دراكسلر.

مورينيو يقر بالتهرب الضريبي

ريال مدريد يشعر بالظلم قبل الكلاسيكو

آلبا "سلاح" برشلونة في الكلاسيكو

ملخص مباراة ويست هام وليفربول 1-1 الدوري الإنجليزي

بيرلو يتوقع رحيل ديبالا عن يوفنتوس الصيف القادم

وأثر غياب فيراتي في الفترة الأخيرة على الباريسي الذي يفتقد إلى لاعبين في خط الوسط، إذ تعرض الأحد لأول خسارة هذا الموسم أمام ليون (1-2)، رغم ضمه مؤخراً لياندرو باريديس لسد هذا الفراغ.

وسيخوض باريس سان جيرمان مباراتي الذهاب في 12 فبراير والإياب في 6 مارس أمام يونايتد دون نجمه نيمار المصاب في مشط قدمه اليمنى وسيغيب 10 أسابيع عن الملاعب.