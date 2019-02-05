مورينيو يقر بالتهرب الضريبي

جوزيه مورينيو

قبل جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، عقوبة السجن لعام واحد، بعدما أقر بذنبه، في قضية للتهرب الضريبي بإسبانيا.

وأعلنت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء، أن المدرب البرتغالي لن ينفذ أي عقوبة داخل السجن بعد استبدال القرار بدفع غرامة.

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وقال الادعاء الإسباني أن المدرب البالغ عمره 56 عاماً، لم يكشف عن دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إقراره الضريبي في 2011 و2012، عندما كان يتولى تدريب ريال مدريد، “بغرض الكسب غير المشروع”.