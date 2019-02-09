المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

أهداف مباراة هادرسفيلد تاون وآرسنال 1-2 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة هادرسفيلد تاون وآرسنال 1-2 الدوري الإنجليزي
2.5 5

نشر 09 شباط/فبراير 2019 - 20:10 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
آرسنال يحقق فوزاً مهماً
آرسنال يحقق فوزاً مهماً

نجح آرسنال في العودة مرة أخرى للانتصارات، بعد الفوز على مستضيفه هاديرسفيلد تاون بهدفين لهدف ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح النادي اللندني في أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 أمام واتفورد (3-0)، وذلك بفضل أليكس آيوبي (16) وأليكساندر لاكازيت (44) الذي رفع رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد 1-3 الدوري الإسباني
أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 الدوري الإنجليزي
أهداف مباراة فولهام ومانشستر يونايتد 0-3 الدوري الإنجليزي
نتيجة الكلاسيكو تمنح سولاري وريال مدريد الثقة
تحديد موعد الكلاسيكو الثالث بين ريال وبرشلونة

ولم يتمكن فريق المدرب أوناي إيمري من البناء على النتيجة التي حققها في الشوط الأول، بل اهتزت شباكه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما حول مدافعه سياد كولاشيناتش الكرة في شباكه عن طريق الخطأ.

بهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد هادرسفيلد تاون عند 11 في المركز العشرين والأخير.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
Copyright © 2019 Goal.com All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 