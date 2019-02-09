أهداف مباراة هادرسفيلد تاون وآرسنال 1-2 الدوري الإنجليزي

نجح آرسنال في العودة مرة أخرى للانتصارات، بعد الفوز على مستضيفه هاديرسفيلد تاون بهدفين لهدف ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح النادي اللندني في أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 أمام واتفورد (3-0)، وذلك بفضل أليكس آيوبي (16) وأليكساندر لاكازيت (44) الذي رفع رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

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ولم يتمكن فريق المدرب أوناي إيمري من البناء على النتيجة التي حققها في الشوط الأول، بل اهتزت شباكه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما حول مدافعه سياد كولاشيناتش الكرة في شباكه عن طريق الخطأ.

بهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد هادرسفيلد تاون عند 11 في المركز العشرين والأخير.