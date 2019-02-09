أهداف مباراة بايرن ميونيخ وشالكه 3-1 الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يتخطى عقبة شالكه

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف لهدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الألماني.

سجل جيفري بروما الهدف الأول للبافاري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12، ليفتح الطريق أمام البافاري.

لكن في الدقيقة 25، نجح الواعد أحمد كوتوكو (18 عاماً) في إدراك التعادل بعد تمريرة حاسمة من وستون ماكيني.

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على الجانب الآخر وبعد دقيقتين فقط، استعاد روبرت ليفاندوفسكي التقدم من جديد بهدف صنعه خاميس رودريغيز.

في الدقيقة 57، سجل سيرج غنابري ثالث أهداف البافاري صاحب الديار بعد تمريرة حاسمة من ليفاندوفسكي.

بهذا الانتصار، استغل بايرن ميونيخ تعثر بوروسيا دورتموند المتصدر بالتعادل مع هوفنهايم 3-3، ليقلص الفارق معه إلى 5 نقاط رافعاً رصيده إلى 45 نقطة، فيما يحتل شالكه المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.