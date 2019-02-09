ملخص مباراة باريس سان جيرمان وبوردو 1-0 الدوري الفرنسي

كافاني يحتفل بهدفه

حقق باريس سان جيرمان فوزاً مهماً على ضيفه بوردو بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب بارك دو برانس في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الفرنسي.

جاء الهدف عن طريق إيدينسون كافاني من ركلة جزاء في الدقيقة 42 قبل أن يغادر الملعب متأثراً بإصابة ستبعده عن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وشالكه 3-1 الدوري الألماني

أهداف مباراة هادرسفيلد تاون وآرسنال 1-2 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد 1-3 الدوري الإسباني

أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة فولهام ومانشستر يونايتد 0-3 الدوري الإنجليزي

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد بوردو ثابتاً عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.