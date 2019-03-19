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راشفورد: أغويرو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي

راشفورد: أغويرو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي
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نشر 19 اذار/مارس 2019 - 04:46 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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سيرجيو أغويرو
سيرجيو أغويرو

اختار ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد أفضل 3 مهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز من وجهة نظره.

وقال راشفورد خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أن أفضل مهاجم صريح هو سيرجيو أغويرو، حتى إذا كان مستواه ليس في أفضل حال، بإمكانه تسجيل 3 أو 4 أهداف، هذه السمة الأبرز التي أريد الحصول عليها".

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وأضاف: "عندما لا تقدم مباراة جيدة، وتكون قادراً على التسجيل، فهذه مهارة لا يمتلكها كثيرون، أيضاً تمركز هاري كاين وتحركاته رائعة، إنه لاعب ماهر جداً، مثل بيير إيميريك أوباميانغ".

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