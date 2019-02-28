راكيتيتش يؤكد سعادته في برشلونة

إيفان راكيتيتش

أكد إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة سعادته الكبيرة بالتواجد في صفوف النادي الكتالوني حالياً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الكرواتي وأكد خلالها أن اللعب للبارسا والتواجد في إسبانيا مناسب للغاية بالنسبة له ويجعله سعيداً.

وقال راكيتيتش: "أحب الحياة في إسبانيا، لكن لسوء الحظ لا يمكنني الحصول على جواز سفر آخر لأن لدي جوازان حالياً، لولا ذلك لطلبت الحصول على جواز إسباني.

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"عائلتي سعيدة هنا أيضاً، فنحن قريبون من إشبيلية أيضاً، البقاء هنا أمر مثالي بالنسبة لي".

وكانت تقارير سابقة قد أكد أن راكيتيتش قريب من الرحيل عن البلاوغرانا في المستقبل القريب في إبرام عدة صفقات في خط الوسط.

يذكر أن كلاً من إنتر وباريس سان جيرمان أبديا رغبتهما في ضم النجم الكرواتي سابقاً.