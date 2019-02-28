رسمياً: إيقاف راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا

راموس (يمين) يتلقى البطاقة الصفراء خلال المواجهة

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا القرار على ضوء تصريحات الدولي الإسباني عقب مواجهة أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ 16، والتي اعترف خلالها بتعمد الحصول على بطاقة صفراء من أجل الغياب عن مواجهة الإياب، وتفادي الإيقاف في المباريات القادمة.

وسيغيب راموس عن لقاء الإياب المقرر إقامته على ملعب سانتياغو بيرنابيو الثلاثاء المقبل، ولقاء ذهاب ربع النهائي بحال التأهل.

وكان ريال مدريد قد تفوق على أياكس في ملعب يوهان كرويف آرينا بهدفين لهدف.

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وتم تغريم أياكس 19 ألف يورو بسبب اللافتات وإشعال الألعاب النارية، فيما غُرم ريال مدريد مبلغ 1,500 يورو لإشعال الألعاب النارية.

وفي السياق ذاته، تم تغريم باريس سان جيرمان 25 ألف يورو، بسبب ضربة البداية المتأخرة أمام النجم الأحمر في دور المجموعات.

كما تم إيقاف مدرب الفريق الباريسي، توماس توخيل لمباراة واحدة.

وتم تغريم مانشستر يونايتد 16 ألف يورو، وباريس سان جيرمان بـ 41 ألف يورو بسبب الشغب الجماهيري خلال مواجهة الفريقين ذهاباً ضمن دور الـ 16 من دوري الأبطال.

كما طالبت اللجنة بضرورة تواصل إدارة النادي الباريسي مع الشياطين الحمر، من أجل إصلاح ما تم إتلافه في ملعب أولد ترافورد.