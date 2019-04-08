كوتينيو: العودة للدوري الإنجليزي لا تناسبني

فيليبي كوتينيو

أكد فيليبي كوتينيو نجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي سعادته التامة في النادي الكتالوني في الوقت الحالي ورفضه لفكرة العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.



جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي البرازيلي لصالح صحيفة "سنداي ميرور" البريطانية، وشدد خلالها على أنه لا يزال لديه الطموح لتحقيق المزيد من الألقاب مع برشلونة.

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وقال كوتينيو: "عقلي فقط مع برشلونة وفي كيفية إنهاء الموسم الجاري، العودة لإنجلترا ليست ضمن الخطط الخاصة بمستقبلي في الوقت الحالي ولا تناسب تفكيري".

يذكر أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو مطلع عام 2018، إلا أن أداء البرازيلي لم يرتق للمستويات المأمولة حتى الآن.