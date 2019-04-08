السعودية تقدم طلباً لتنظيم كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية

أفادت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن الاتحاد السعودي تقدم بطلب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020.

وكان فيفا قد أعلن نيته اتباع نظام جديد للبطولة بدءاً من عام 2021 بحيث يرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 24 نادياً، وقد تحدثت عدة مصادر عن إلغاء البطولة خلال العامين القادمين.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية طلبت تنظيم البطولتين سراً من فيفا، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتخذ قراره في اجتماعه يوم 5 مايو القادم.

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وفي حال مُنح حق تنظيم البطولة للسعودية، سيشارك بطل النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كأس العالم للأندية 2019.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخ الثلاثة الأخيرة، وقد أقيمت خلال العامين الأخيرين في الإمارات بعدما كانت قد أقيمت في اليابان لعامين.