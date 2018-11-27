راكيتيتش يلمح لإمكانية العودة للدوري الألماني

إيفان راكيتيتش

رفض إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، استبعاد إمكانية العودة للدوري الألماني مستقبلاً.

وسبق للدولي الكرواتي أن لعب مع شالكة، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني.

وانتشرت تقارير حول إمكانية رحيل راكيتيتش عن البارسا وعودته لألمانيا من بوابة بايرن ميونيخ.

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وعلق نجم برشلونة على ذلك ساخراً: "علينا الاتصال بنيكو كوفاتش وأولي أونيس وربما (مانويل) نوير يمكنه القيام بشيء ما.

"البوندسليغا بطولة خاصة جداً بالنسبة لي، أتابعها منذ سن صغير، وقد استمتعت بوقتي في شالكة، هل أعود مرة أخرى؟ لنرى ما سيحدث".

وتأتي تصريحات راكيتيتش قبل مواجهة برشلونة غداً الأربعاء مع مستضيفه بي إس في آيندهوفن ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.